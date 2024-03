Dragon Ball Sparking! Zero: svelati altri personaggi del roster, molti da Dragon Ball Super

Come possiamo vedere nell'immagini qui sotto, dalle storie più recenti del manga e anime ideato dal compianto Akira Toriyama arrivano il sicario Hit, Kale, Toppo, Dyspo e Kakunsa . Non mancano anche alcune vecchie conoscenze da Dragon Ball e Dragon Ball Z, come Nappa, il Maestro Muten, Trunks del Futuro Super Saiyan (terzo stadio) e Butter e Jeeth, che praticamente confermano la presenza della mitica Squadra Specaile Ginew al completo. È possibile intravedere anche Broly nella forma Super Saiyan, che tuttavia precisiamo era stato già confermato in passato.

Un roster enorme

Grazie all'ultimo trailer ufficiale di Dragon Ball Sparking! Zero, sappiamo che il gioco potrà vantare uno dei roster più imponenti di sempre. Infatti, parliamo di ben 164 personaggi giocabili in totale, per quanto un buon numero di slot saranno occupati dalle varie forme di ogni singolo lottatore (es. una per Goku Super Saiyan, una per la trasformazione in Super Saiyan 2, una per quella da Super Saiyan 3, e così via).

Considerando quelli svelati in precedenza, per il momento sono stati confermati una cinquantina di personaggi, quindi siamo ancora a meno di un terzo del totale, con i restanti che verranno svelati nei prossimi mesi, mano mano che ci avvicineremo al debutto nei negozi di Dragon Ball Sparking! Zero, previsto su PS5, Xbox Series X|S e PC nel corso del 2024.