Addio ad Akira Toriyama, è morto il creatore di Dragon Ball e maestro di manga e anime

Akira Toriyama è stato un vero pioniere di manga e anime , dotato di uno stile inconfondibile e in grado di far conoscere tale forma d'arte ed espressione in tutto il mondo, soprattutto con Dragon Ball ma non solo, in grado di lasciare una profonda influenza anche negli autori successivi e nella cultura popolare globale.

La notizia è stata data dunque con giorni di ritardo solo nella nottata appena trascorsa e dopo che i funerali sono già stati celebrati, in forma ristretta e privata. La causa sembra essere stata un ematoma subdurale acuto, ovvero un'emorragia al cervello ma non ci sono dettagli più precisi sulla questione.

Akira Toriyama , il creatore del celebre Dragon Ball e maestro storico nel mondo dei manga, è morto il 1° marzo 2024 all'età di 68 anni, come riportano in queste ore il sito ufficiale dedicato alle sue opere e a questo punto anche i principali organi di informazione giapponesi.

Uno dei grandi maestri del manga

Dr. Slump e Arale

Nato il 5 aprile 1955 a Nagoya, nella prefettura di Aichi, inizia a disegnare da giovanissimo, sembra ispirato anche dai classici Disney come La Carica dei 101. Spinto dalla passione si iscrive a una delle maggiori scuole di disegno industriale di Tokyo, la Prefectural Industrial High School, lavorando poi come progettista per alcuni anni.

Si dimette successivamente e inizia a disegnare manga, prendendo parte a un concorso indetto da Weekly Shonen Jump durante il quale conosce l'editore Kazuhiko Torishima, che lo legherà alla rivista per molto tempo. Nel 1978 vince un premio con Wonder Island e avvia la sua collaborazione stabile con Shonen Jump e Shueisha.

I primi successi sono Wonder Island II, Today's Highlight Island e Tomato Police Woman, ma l'esplosione di celebrità internazionale arriva con la serie comica Dr. Slump e Arale, pensata inizialmente come mini-serie e diventata poi decisamente più lunga, vincitrice di vari premi e protagonista di un adattamento in anime trasmesso in tutto il mondo.

Scrive poi una serie di storie autoconclusive che verranno raccolte nella serie antologica Toriyama World e tra queste si trovano in particolare Dragon Boy e The Adventure of Tongpoo, che fungono da seme per la nascita di Dragon Ball.