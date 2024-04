Helldivers 2, Malevelon Creek è stato liberato in appena cinque ore

È tempo di celebrare

Una sequenza d'azione in Helldivers 2

Liberare Malevelon Creek non è un'impresa semplice, tutt'altro: parliamo di un pianeta coperto dalla nebbia, invaso dalle truppe Automaton che sfruttano questo vantaggio sul piano della visibilità per organizzare la propria offensiva e prendere alla sprovvista i giocatori.

In effetti un primo tentativo di ripulire la zona non è andato a buon fine, ed è probabilmente per questo che gli utenti hanno visto questa nuova opportunità come una clamorosa occasione di riscatto, cogliendola al volo con la determinazione a non fallire di nuovo.

"Finalmente Malevelon Creek è libera", si legge nel messaggio celebrativo. "Gli eroi che sono morti in sua difesa possono finalmente riposare in pace, sapendo che è stata fatta giustizia e che i depositi di rodio del pianeta saranno estratti dai cittadini che li possiedono di diritto."