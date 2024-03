Helldivers 2 potrebbe diventare una grande IP di PlayStation e il CEO non riesce a crederci

Il franchise di Helldivers non era particolarmente conosciuto nemmeno tra i videogiocatori e sicuramente non è un nome che immediatamente viene in mente quando si pensa a PlayStation. Ora, però, la situazione sta pian piano cambiando e il CEO di Arrowhead e director del gioco - Johan Pilestedt - ammette che è qualcosa di incredibile, un "sogno che diventa vero".

La discussione è nata da un post di Twitter non propriamente positivo, che proclamava come PlayStation e Nintendo siano gli "unici due veri brand di videogiochi". Il messaggio includeva un'immagine di vari personaggi di PlayStation e Nintendo. Pilestedt ha chiesto perché i soldati di Helldivers 2 non sono stati inclusi tra gli eroi di PlayStation e l'utente ha affermato: "Per quanto io ami Helldivers, non è ancora un gioco al quale si pensa immediatamente... 'oh Helldivers, cavolo sì PlayStation'. Non ancora, ma dannazione se manca poco".

A tal punto Pilestedt ha replicato: "Sono d'accordo con te. È folle che ciò possa accadere in futuro... del tipo... è un mio sogno da bambino che diventa realtà".

Per evitare la console war, ricordiamo che Arrowhead Game Studio è indipendente, sebbene Helldivers 2 sia un'esclusiva console PlayStation. Inoltre, Pilestedt ha già affermato che Nintendo è "la ragione per la quale sono diventato uno sviluppatore". Dobbiamo quindi ringraziare Mario e Zelda per l'esistenza di Helldivers 2, in un certo senso.