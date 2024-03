Helldivers 2: aggiunte due nuove armi degli Strategemmi

Per aiutare i difensori della Super Terra a diffondere la democrazia controllata e debellare la minaccia degli Automaton, gli sviluppatori di Helldivers 2 hanno introdotto due nuove armi sotto forma di Stratagemmi, ovvero la MG-206 Mitragliatrice Pesante e il LAS-99 Cannone Quasar. Potrete sbloccarli già da ora, a patto di avere abbastanza punti.

La MG-206 Mitragliatrice Pesante si presenta come un'arma dall'elevato rateo di fuoco, un caricatore generoso e proiettili pesanti dai danni elevati, controbilanciata da un rinculo elevatissimo, quindi per una mira precisa richiede di inginocchiarsi o addirittura distendersi a terra per usare il treppiede. È nella sezione "Centro Amministrativo Patriottico", costa 6.000 crediti e in missione se ne può richiedere una ogni 480 secondi, in linea con le altre armi ausiliarie del gioco.

La nuova mitragliatrice pesante di Helldivers 2

Invece, il LAS-99 Cannone Quasar permette di caricare delle potenti scariche di energia esplosiva. La sua potenza pare enorme, ma è controbilanciata da un "lungo periodo di ricarica dopo ogni sparo", stando alla descrizione del gioco. È nella sezione "Officina di Ingegneria", costa 7.500 crediti e anche in questo caso in missione potrete richidere questo Stratagemma una volta ogni 480 secondi.