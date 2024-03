Inazuma Eleven: Victory Road, la beta gratuita è disponibile su Nintendo Switch

Inazuma Eleven: Victory Road è disponibile con una beta gratuita su Nintendo Switch che sarà accessibile fino al 28 giugno e consentirà di provare in anteprima l'esperienza del nuovo episodio della serie targata Level-5.

Come sappiamo, la demo di Inazuma Eleven: Victory Road arriverà anche su PS4, PS5 e PC nei prossimi giorni, sebbene non ci sia ancora una data di uscita ufficiale, dunque tutti avranno modo di scoprire le novità di quest'ultimo capitolo.

Per quanto concerne i contenuti, la beta consentirà di affrontare man mano partite in solitaria ma anche in multiplayer online e nella modalità Storia, che includerà le fasi iniziali della campagna.

Se siete interessati a prendervi parte, potrete scaricarla gratuitamente tramite l'eShop direttamente dal vostro Nintendo Switch o far partire il download dalla versione web dello store a questo indirizzo.