Horizon Forbidden West: una patch su PC aggiusta l'HDR e risolve problemi vari

Horizon Forbidden West: Complete Edition per PC ha ricevuto oggi la patch 1.0.43.0 che include una serie di correzioni per crash, bug e problemi più o meno noti. Tra questi c'è anche quello che non permetteva di settare in maniera precisa l'HDR.

Più nello specifico, a causa di un errore il parametro relativo alla luminanza massima impostato dal giocatore non veniva registrato dal gioco, il che non permetteva quindi di avere una calibrazione ottimale dell'immagine.

Come accennato in apertura, sono stati risolti anche dei problemi relativi a crash dell'applicazione e sono stati apportati miglioramenti alla stabilità, un errore che impediva di ottenere le ricompense degli Hunting Grounds giocando con il mouse.

Da ora, inoltre, il Frame Generation del DLSS 3 rimane attivo anche durante le cutscene e quando vengono mostrati evidenziati a schermo degli elementi dell'HUD, come il menu radiale delle armi. Per maggiori dettagli vi rimandiamo alle note ufficiali dell'aggiornamento su Steam, a questo indirizzo.