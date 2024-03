Inazuma Eleven: Victory Road, la demo ha una data di uscita e arriverà anche su PS4, PS5 e PC

La beta test demo di Inazuma Eleven: Victory Road è in arrivo, e verrà lanciata anche su PS4, PS5 e PC, oltre alla già annunciata versione Nintendo Switch, la quale è prevista per questa settimana e più precisamente per il 28 marzo 2024.

Con l'avvicinarsi della data di uscita della versione di prova, Level-5 ha annunciato anche che tale demo per il beta test verrà messa a disposizione anche su PS4, PS5 e PC, ma su queste piattaforme non c'è ancora una data precisa per la prova, che arriverà prima su Nintendo Switch e successivamente nelle altre versioni.