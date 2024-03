South Park: Snow Day, i voti della critica sono appena sufficienti

Tempo di voti della critica anche per South Park: Snow Day , sparatutto online con licenza ufficiale del celebre cartone animato. Purtroppo i giudizi sono stati freddini e in molti casi hanno raggiunto appena la sufficienza, a fronte di pochi picchi positivi.

I voti

Vediamo i voti ricevuti di South Park: Snow Day:

GamingTrend - 85 / 100

AltChar - 80 / 100

Checkpoint Gaming - 8 / 10

PSX Brasil - 70 / 100

Try Hard Guides - 7 / 10

COGconnected - 69 / 100

TheSixthAxis - 6 / 10

Gameblog - 6 / 10

Thumb Culture - 3 / 5

Gamer Escape - 6 / 10

VideoGamer - 5 / 10

Downtime Bros - 5 / 10

Nintendo Life - 4 / 10

GGRecon - 2 / 5

Digital Trends - 1.5 / 5

Secondo molte recensioni, South Park: Snow Day ha molto potenziale, soprattutto per i sistemi roguelike che lo caratterizzano. Peccato che lo bruci e non riesca a divertire né giocato da soli, né in cooperativa, a causa di un sistema di combattimento rozzo e di un problemi tecnici diffusi.

Va detto che c'è anche chi ha lodato il modo in cui South Park: Snow Day rilegge la serie e offre un'esperienza che i fan della stessa potrebbero gradire, grazie all'umorismo che lo caratterizza. Comunque sia, praticamente tutte le recensioni concordano nel dire che manca di rifiniture e che non è il caso di aspettarsi un grande gioco.