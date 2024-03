Elgato Facecam MK.2, la recensione della migliore webcam per fare streaming

In questo contesto Elgato Facecam si presentava come una camera Full HD a 60 FPS con sensore Sony Starvis CMOS, lenti fisse a otto elementi con apertura f/2.4, lunghezza focale equivalente a 24mm ed un ampio campo visivo. Il modello MK.2 mantiene tutte queste caratteristiche, ma aggiunge il supporto all'HDR e promette una qualità dell'immagine persino superiore a quella del precessore. Ma come si comporta nell'uso quotidiano? E varrà la pena fare l'upgrade per chi già possiede il vecchio modello? Proviamo a rispondere ad entrambe le domande in questa recensione dell'Elgato Facecam MK.2 .

Caratteristiche tecniche

L'obiettivo di Elgato Facecam MK.2

Le specifiche tecniche di Elgato Facecam MK.2 sono come detto, quelle già apprezzate nel primo modello. Tornano infatti le lenti a otto elementi, tutte in vetro a bassa dispersione, con apertura f/2.4 e lunghezza focale equivalente a 24 mm; torna anche il fuoco fisso ottimizzato tra 30 e 120 cm, senza auto-focus, per evitare i classici problemi nella ricerca della messa a fuoco automatica. Torna, infine, il sensore CMOS Sony STARVIS, un sensore d'immagine retroilluminato ad alta sensibilità, ottimizzato per l'uso in interno. Come vi raccontavamo nella recensione del primo modello, questo sensore è tipico delle telecamere di sicurezza e si distingue per le sue buone prestazioni in diverse condizioni di luce.

La registrazione supporta risoluzioni non compresse fino a 1080p e 60 FPS, con un processore capace di regolare in modo automatico diversi parametri e di correggere distorsioni e aberrazioni cromatiche. A differenza della vecchia Facecam però, la MK.2 lavora in realtà a 1080p e 120 FPS, ma sfrutta il frame rate maggiore per garantire il supporto all'HDR: la camera infatti unisce tramite un algoritmo due immagini, una catturata con esposizione minore e una con esposizione maggiore, così da poter restituire al meglio anche i dettagli dei punti più scuri. Si può invece registrare a 120 FPS se si abbassa la risoluzione a 720p, un'opzione che può tornare utile se si vogliono fare delle clip in slow-motion.

Tra le opzioni, sempre molto ricche, spiccano anche un filtro per la riduzione rumore e la possibilità di regolare l'antisfarfallio a 50 o 60Hz, ai quali si aggiunge la possibilità di zoomare e di sfruttare gli effetti di NVIDIA AR (disponibili solo con GPU RTX 2060 o superiori). Confermato anche il controllo manuale dell'applicazione Camera Hub che permette di agire su numerosi parametri, come esposizione, velocità dell'otturatore, bilanciamento del bianco e campo visivo. Tutte impostazioni che possono essere salvate direttamente sulla webcam, grazie alla memoria flash integrata che è ormai un marchio di fabbrica di Facecam.

La confezione di Elgato Facecam MK.2

La registrazione di immagini non compresse richiede l'uso di una porta USB 3.0 o superiore, senza l'uso di hub o prolunghe varie che potrebbero causare qualche problemino al flusso dei dati. La nuova webcam però, supporta anche l'USB 2.0, a patto di selezionare il formato mjpeg per la cattura delle immagini. Oltre che sfruttando i vari accessori Elgato compatibili, la Facecam può essere fissata direttamente sul monitor tramite il supporto incluso, che può essere ruotato o inclinato, o collegata a un qualsiasi cavalletto grazie alla filettatura standard industriale da 1/4 di pollice. Rimane assente il microfono integrato e la scelta è deliberata: non trattandosi di un webcam pensata per l'uso da ufficio, la compagnia americana ha preferito rinunciare a soluzioni mediocri o troppo costose.

Scheda tecnica Elgato Facecam MK.2