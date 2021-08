Elgato presenta Facecam, Wave XLR e Stream Deck: 3 accessori per streamer e content creator

Elgato, noto produttore di hardware e software per streamer e content creator ha annunciato l'arrivo di tre nuovi prodotti professionali per la registrazione e trasmissione di contenuti multimediali. In particolare sono stati presentati ufficialmente la nuova Facecam, il Wave XLR e lo Stream Deck. Rispettivamente si tratta di una webcam professionale che abbiamo già recensito in grado di catturare il segnale video in 1080p a 60 fotogrammi al secondo, un dispositivo per collegare i microfoni XLR al computer mediante un'interfaccia semplice e pratica ed infine un sistema di controllo completamente personalizzabile per la gestione veloce degli strumenti durante le trasmissioni in diretta. Vediamo nel dettaglio le specifiche tecniche rilasciate da Elgato, insieme ad altri curiosi dettagli sulla Facecam, il Wave XLR e lo Stream Deck.

Elgato Facecam è un prodotto all'avanguardia nel mondo delle webcam di qualità professionale. Facecam è in grado di acquisire il segnale video con una risoluzione 1080p a 60 fotogrammi al secondo, utilizzando il sensore CMOS Sony Starvis. Il collegamento con il PC o Mac avviene mediate il cavo USB-C incluso nella confezione. La webcam può essere montata tramite l'apposito supporto ad ogni monitor, altrimenti si può utilizzare la filettatura da 1/4" per fissarla su altri accessori. Utilizzando l'applicazione ufficiale Camera Hub è possibile accedere a tutta una serie di strumenti ed impostazioni per ottimizzare la ripresa della Facecam. Inoltre, il plugin Stream Deck supporta pienamente l'integrazione con l'intero sistema ed il cambio di alcuni parametri con un semplice tocco. Il prezzo di listino fissato da Elgato per il mercato italiano è di 199€ ed è disponibile anche su Amazon. Se volete scoprire di più su questo prodotto, vi invitiamo a leggere la recensione dell'Elgato Facecam sulle nostre pagine.

Elgato Wave XLR

Se volete utilizzare il vostro microfono XLR sul computer per registrare audio o effettuare degli streaming, Elgato ha a disposizione per voi il suo Wave XLR. Questo accessorio si connette al PC tramite USB e funge da dispositivo di conversione del segnale audio per poter essere campionato dal software su qualsiasi sistema operativo. Sulla parte frontale il Wave XLR ha a disposizione un pulsante capacitivo silenzioso per l'attivazione del microfono ed una manopola di controllo multifunzionale. Sotto la scocca invece nasconde la tecnologia Clipguard, la quale previene le distorsioni audio durante i picchi dei livelli d'ingresso. L'Elgato Wave XLR offre fino a 48 V di alimentazione phantom per microfoni a condensatore e raggiunge fino a 75 dB di amplificazione d'intensità dei microfoni. Anche questo dispositivo si integra perfettamente con Stream Deck per un maggiore controllo dei parametri audio durante le trasmissioni in streaming ed è perfettamente compatibile con il software proprietario di Elgato, Wave Deck. Il prezzo fissato dal produttore è di 169€ e il prodotto è disponibile anche su Amazon.

