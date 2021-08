King's Bounty 2: speciale sulla storia e le scelte morali

Quando mancano ormai pochi giorni all'uscita, King's Bounty 2 si prepara a espandere la componente GDR a tal punto da renderla la colonna fondante dell'esperienza. Per riuscirci, 1C Entertainment ha dedicato grandi attenzioni all'aspetto narrativo, curando la trama del gioco e approfondendo le importanti scelte morali. L'apertura degli orizzonti verso un sistema open world e la volontà di spingere sugli elementi da gioco di ruolo hanno portato dunque a una stratificazione della storia e alla caratterizzazione di personaggi e ambientazioni, in modo da rendere più profonde e incisive le decisioni che prenderemo nel corso dell'esperienza.

L'incipit narrativo

King's Bounty 2: incontrerete vari personaggi

King's Bounty 2 è ambientato a Nostria, uno dei continenti di Antara. Nel tempo, questo regno è stato il simbolo di tutti coloro che si definivano nostriani. Re Claudius non c'è più e a dover tenere salde le redini del regno vi è il figlio. Il caos scaturito da questa situazione ha attirato un'oscurità che si presenta nelle forme più disparate: dalla necromanzia ai complotti, passando per finti predicatori di una libertà inesistente. Le contee chiedono l'indipendenza a gran voce e bande di criminali godono della situazione di instabilità per rendere insicure le strade del regno. In questo momento di forti difficoltà, entrano in gioco le nostre azioni. Reclutare soldati, stabilizzare il regno ed estirpare l'oscurità dalle terre di Nostria.

Umani, non-morti, draghi, nani, troll e tante altre razze si inseriscono in questo contesto. Ogni razza avrà come minimo due fazioni interne, ognuna caratterizzata in maniera particolare e guidata da una propria filosofia, e che si distinguerà tanto nello stile di combattimento quanto nel background narrativo.

King's Bounty 2: un rito arcano

Ci troveremo a vivere un'avventura in uno scenario fantastico di tutto rispetto, che ricalca numerosi crismi del cosiddetto "high fantasy" (Il Signore degli Anelli, Le Cronache di Narnia), in cui l'equilibrio del mondo è messo in pericolo e il viaggio dell'eroe sarà il tramite attraverso cui salvare la situazione. Nonostante gli elementi fortemente fantasy, tuttavia, il team di sviluppo ha voluto perseguire un'esperienza più "realistica" rispetto a quella del precedente capitolo. Il realismo di King's Bounty 2 mira a rendere il mondo più credibile, e nonostante sia abitato da elfi, nani e orchi, segue delle regole ben precise, ha le sue fazioni e le sue questioni politiche.