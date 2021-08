CORSAIR 7000D AIRFLOW e iCUE 7000X RGB: i nuovi case da gaming ATX full-tower

CORSAIR ha presentato ufficialmente la nuova serie di case ATX full-tower dedicati al mondo del gaming. In particolare sono stati annunciati due modelli: il CORSAIR 7000D AIRFLOW ed il CORSAIR iCUE 7000X RGB . Entrambi sono disponibili in colorazione bianca e nera con un design minimale e pulito grazie alla finestra trasparente sul lato sinistro. Al loro interno hanno uno spazio ampissimo per ospitare numerose componenti hardware e svariati sistemi di raffreddamento di ogni tipologia e dimensione. Già disponibili per l'acquisto sul sito ufficiale di CORSAIR, questi due case partono da un prezzo di 259,90 per il modello 7000D AIRFLOW fino ad arrivare a 329,90€ per l'iCUE 7000X RGB.

CORSAIR 7000D AIRFLOW

Case ATX full-tower CORSAIR 7000D AIRFLOW nella colorazione nera

Il case ATX full-tower CORSAIR 7000D AIRFLOW è stato pensato per le configurazioni più ambiziose. Oltre ad avere un'ampio spazio per ospitare i componenti hardware del computer, questo case permette di installare fino a tre radiatori da 360 millimetri o due da 420 millimetri simultaneamente. In particolare questo modello è dotato di tre ventole da 140 millimetri con tecnologia CORSAIR AirGuide, che consentono di incanalare il flusso d'aria concentrandolo sulle componenti più caldi. Come opzioni d'archiviazione troviamo invece sei alloggiamenti combinati per unità da 2,5" o 3,5" e tre supporti per gli SSD da 2,5".

Sul pannello frontale ci sono diverse porte, tra le quali quattro USB 3.0, una USB 3.1 Tipo C ed infine un foro jack da 3,5 millimetri. Il case è stato progettato con un design elegante e minimale, penando sia al fattore estetico che all'organizzazione interna di componenti e cavi. Il sistema CORSAIR RapidRoute per la gestione dei cavi permette di instradarli in un'unica canalina nascosta, mentre il supporto per GPU verticale con tre slot posizionato sull'alloggiamento dell'alimentatore, consente di installare una scheda grafica di qualsiasi dimensioni al centro del sistema.

Il prezzo ufficiale sul sito del produttore di questo CORSAIR 7000D AIRFLOW è di 259,90€ ed è già disponibile per l'acquisto.

Scheda tecnica