Helldivers 2, comunità celebra un giocatore morto, team di sviluppo lavora a un tributo

Symolian88 ha scritto: "Il Ministero della Guerra desidera lodare questo Helldiver per la sua bravura, dedizione e sacrificio nella diffusione della democrazia, della libertà e per Super Earth. Sarà congedato con tutti gli onori. Soldati, sull'attenti!! Salutate!"

A inizio mese OkamiCheems, un giocatore appassionatissimo di Helldivers 2 , è morto prematuramente il giorno del suo compleanno, come spiegato dal suo amico Fine-Clothes-1209 su Reddit , dove ha voluto informare la comunità dell'accaduto per scoprire se esiste un modo per conservare le sue statistiche di gioco : "Amava questo gioco e grindava tutti i giorni."

Il dolore è per chi rimane

La catena dei saluti

Come accennato, gli altri utenti hanno reagito al post di Symolian88 pubblicando i loro saluti al giocatore scomparso. Parliamo di migliaia di GIF di saluto, con altrettanti messaggi di cordoglio pubblicati dal resto della comunità.

Di fronte alla situazione, Johan Pilestedt, il CEO di Arrowhead, lo studio di sviluppo di Helldiver 2, ha deciso di intervenire, facendo le condoglianze e dicendo: "Mi dispiace molto per la tua perdita. Il mio fratello d'armi per 20 anni è venuto a mancare 3 anni fa. Ancora oggi vedo il suo nome utente su Discord, Steam e altre piattaforme e ricordo con affetto i tanti bei momenti di gioco che abbiamo condiviso. Parlerò con il team su come ricordare uno dei caduti. Come diceva mia nonna: "Il dolore è per coloro che restano".

Vedremo cosa s'inventeranno gli sviluppatori per commemorare OkamiCheems. Intanto vi ricordiamo che Helldivers 2 è disponibile per PC e PS5.