PS Plus Essential: i giochi 'gratis' di aprile per PS4 e PS5 includono anche un titolo di Microsoft

Sony ha finalmente annunciato i giochi di PS Plus Essential di aprile 2024 . Come sempre, i giochi per PS4 e PlayStation 5 saranno disponibili il primo martedì del mese, ovvero il 2 aprile . Una volta reclamati saranno parte della vostra libreria e potete scaricarli e avviarli fintanto che sarete abbonati a PlayStation Plus Essential o ai livelli superiori dell'abbonamento. I giochi "gratuiti" del prossimo mese sono:

I giochi gratis di aprile di PS Plus Essential per PS4 e PS5

Immortals of Aveum è un gioco d'azione in prima persona di genere sparatutto, nel quale controlliamo un guerriero in grado di usare la magia per combattere, sfruttando vari elementi magici per creare combinazioni e potenti attacchi. Il gioco non ha ottenuto un grande successo commerciale, sebbene abbia ricevuto votazioni positive come potete leggere anche nella nostra recensione di Immortals of Aveum. È il momento perfetto per scoprire nel dettaglio se fa per voi.

Minecraft Legends è un altro gioco il cui successo non pare enorme, visto che il supporto è stato interrotto. La cosa più interessante, probabilmente, è il fatto che si parla di un gioco prodotto da Microsoft e che arriva ora su un servizio in abbonamento di Sony PlayStation. Potete leggere la nostra recensione di Minecraft Legends qui.

Infine, Skul: The Hero Slayer è un gioco d'azione e piattaforme metroidvania nel quale vestiamo i panni di un guerriero scheletrico che vuole liberare il proprio re dalla prigionia. Si tratta di un gioco estremamente apprezzato dal pubblico, pubblicato nel gennaio 2021.

Cosa ne pensate dei giochi "gratuiti" che gli abbonati PlayStation Plus Essential potranno scaricare a partire dal 2 aprile su PlayStation 4 e PlayStation 5?