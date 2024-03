BioWare poteva battere Valve e creare il proprio Steam, pubblicando anche The Witcher

BioWare, dopo molti anni, sta ripensando al proprio passato e in una vecchia intervista con Wild Surge che sta circolando di nuovo in rete ha parlando del suo store, un quasi Steam secondo BioWare, e del fatto che ebbe la possibilità di pubblicare un gioco che si è poi rivelato il primo di una grande saga, The Witcher.

"I download digitali, i negozi online e i contenuti post-release sono ormai ovunque", ha detto il product manager Rob Bartel, "ma, col senno di poi, abbiamo perso la nostra grande opportunità di essere Steam: abbiamo battuto Valve sul mercato e CD Projekt ci ha contattato per vendere The Witcher attraverso il negozio di BioWare, come hanno fatto altri, ma abbiamo rifiutato tutti, temendo che avrebbe in qualche modo diluito il marchio BioWare. Ora ci stiamo prendendo a calci per questo".

Una parte dell'esitazione pare essere dovuta al timore di come la legge sul copyright avrebbe influenzato la distribuzione digitale. "Lo stesso vale per l'App Store di Apple e l'idea di un mercato libero per i giochi indie", ha detto Bartel. "Il Live Team voleva seguire questa strada, ma il Digital Millennium Copyright Act era ancora nuovo e aveva precedenti limitati, quindi il nostro team legale era preoccupato per le potenziali responsabilità".