FF 7 Rebirth: la doppiatrice di Yuffie sa fingere di vomitare troppo bene, a Square faceva schifo

La doppiatrice che ha fornito la voce inglese di Yuffie in Final Fantasy 7 Rebirth - Suzie Yeung - racconta che durante la registrazione delle sue battute le è stato chiesto di fingere di vomitare per la chinetosi. A quanto pare, il suono da lei prodotto era troppo accurato e disgustoso, tanto che Square Enix ha dovuto dirle di rifarlo.

L'informazione viene dal sito ufficiale di Square Enix dove a Yeung è stato chiesto qual è stato il momento più memorabile della registrazione delle battute per Yuffie in Rebirth. Secondo Yeung, è stato durante una sessione in cui le è stato chiesto di simulare un vomito perché Yuffie soffre facilmente di chinetosi.

"Ricordo che mentre stavamo recitando", ha detto Yeung, "il mio director, Kirk Thornton, mi disse: 'Ok, ho bisogno che tu faccia davvero finta di vomitare in questo momento. Ho bisogno che tu vomiti davvero dei pezzi!". Così, ho cercato di dare la mia reazione più disgustosa - ed è stato fantastico e molto divertente!".

Ma poi il team mi ha detto: "In realtà, devi smorzare i toni, a loro non piace", ha ammesso Yeung. "Nella versione originale era davvero troppo! Speriamo che venga ridimensionato un po' nel gioco vero e proprio".