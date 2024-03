Google Pixel 9 arriverà in tre versioni; disponibili le prime visual e un video render a 360 gradi

Due mesi dopo aver dato un primo sguardo ai rendering di Pixel 9 Pro, ora possiamo esaminare da vicino il prossimo modello base di Google, Pixel 9.

Come si può notare dalle immagini trapelate, si tratta di una versione più compatta ma con un design simile alla controparte premium, sebbene con funzionalità ridotte.

Sarà interessante osservare come Google strutturerà la sua offerta di smartphone per l'anno in corso, e questi render sembrano offrire indizi sull'evoluzione di ciò.

Una prima trasformazione può essere osservata infatti nell'intento del team di Mountain View di adottare bordi piatti, seguendo l'esempio di Apple con la linea iPhone 12 del 2020.

Ma le novità non si fermerebbero qui: secondo le anticipazioni di OnLeaks, quest'anno Google dovrebbe lanciare tre modelli di Pixel, anche se al momento sono solo voci e non fatti confermati.

Dopo un periodo di assenza, tra l'altro, sembra che la denominazione "XL" ritorni per uno smartphone Google, sebbene con un'interpretazione meno estesa rispetto al passato, in un modello con schermo da "soli" 6,5 pollici, leggermente più piccolo rispetto a Pixel 8 Pro.