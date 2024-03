Nintendo of America fa grandi cambiamenti nel team dei tester di giochi, nel bene e nel male

Nintendo of America sta ristrutturando il team di lavoratori a tempo determinato che aiutano a testare i suoi giochi e hardware nella sede centrale nello stato di Washington, ha confermato la società. Una parte del team sarà licenziata, mentre altri otterranno un contratto a tempo pieno. Nintendo ha dichiarato che tutte le persone coinvolte riceveranno un'indennità di licenziamento.

"Questi cambiamenti comporteranno la fine di alcuni incarichi a contratto e la creazione di un numero significativo di nuove posizioni a tempo pieno", ha dichiarato un portavoce di Nintendo a Kotaku in una e-mail.

Non è chiaro il numero totale di dipendenti che verranno licenziati o i cui contratti a tempo non vedranno rinnovati. Secondo quattro dipendenti attuali ed ex dipendenti, la ristrutturazione potrebbe riguardare più di 100 lavoratori, e sembra che la maggior parte di coloro che verranno convertiti a tempo pieno verranno tolti dalla divisione di testing del software.

I lavoratori a tempo determinato di Nintendo of America chiedono da tempo all'azienda di essere assunti a tempo pieno, invece di sfruttare le scappatoie delle leggi sul lavoro stagionale. Sebbene alcuni di loro siano stati finalmente assunti veramente, altri, tra cui tester con oltre 10 anni di esperienza, sono stati licenziati.

Il cambiamento arriva anche durante una recente "pausa" nel dipartimento di testing di Nintendo of America, hanno dichiarato a Kotaku tre fonti. Hanno detto che non ci sono nuovi giochi first-party importanti sui quali lavorare e che nessuno di loro era a conoscenza di qualcuno che avesse avuto modo di toccare con mano l'imminente Switch 2 (nome non ufficiale).

Inoltre, le fonti non erano sicure di come Nintendo of America possa continuare a testare giochi enormi come The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ora che il team è stato ridotto.