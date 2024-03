Horizon Forbidden West è un nuovo punto di partenza per PlayStation su PC?

A fronte di una mentalità differente, che accolga il principio dello sviluppo multipiattaforma come passo fondamentale nell'ambito dei processi produttivi dei PlayStation Studios, sarebbe possibile ottimizzare le tempistiche e arrivare appunto a una situazione in cui i giochi possano fare il proprio debutto nello stesso momento sulla console Sony e su Steam.

L'ideale sarebbe ovviamente riuscire a riorganizzare la pipeline produttiva first party perché renda possibile uscire in contemporanea su PS5 e PC , ed è proprio da questo punto di vista che la straordinaria pulizia di cui abbiamo parlato nella recensione di Horizon Forbidden West potrebbe testimoniare la fattibilità di tale approccio.

Sony ne ha parlato qualche tempo fa per bocca dell'attuale presidente di SIE, Hiroki Totoki, secondo cui PlayStation deve spingere sull'approccio multipiattaforma anche e soprattutto al fine di ottimizzare i margini di guadagno , che al momento rappresentano un grosso problema per l'azienda giapponese.

Horizon Forbidden West è appena approdato su PC con una conversione di straordinaria fattura firmata Nixxes: un lavoro estremamente curato e ben ottimizzato che potrebbe porsi come un nuovo punto di partenza per PlayStation e la sua strategia multipiattaforma.

Il fattore novità

Allo stato attuale, le conversioni PC delle esclusive PlayStation arrivano dopo uno o due anni dal lancio originale, realizzarle non costa molto e dunque il margine di guadagno è ottimo, ma i numeri totalizzati su Steam sono ben diversi rispetto a quelli registrati all'uscita su PS4 e PS5.

Riuscire ad arrivare a un lancio simultaneo cambierebbe completamente lo scenario: i costi produttivi risulterebbero accorpati e ottimizzati, ma il fattore novità potrebbe moltiplicare le vendite e incidere dunque in maniera importante sui risultati.

In pratica è quello che è successo e sta succedendo con Helldivers 2, ma "più in grande": riuscite a immaginare il potenziale di un eventuale Marvel's Spider-Man 3 che arriva in contemporanea su PS5 e PC? Secondo voi è questa la strada da seguire per Sony oppure ci sono questioni che la rendono difficilmente percorribile? Parliamone.