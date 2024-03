Don't Nod ha in cantiere 7 giochi, divisi tra GDR, avventure narrative e action adventure

Cinque giochi saranno sviluppato internamente e tra questi l'unico per ora annunciato è Lost Records: Bloom & Rage , annunciato durante i The Game Awards 2023 e che si propone di essere l'inizio di una serie composta da più giochi semi-indipendenti ma comunque collegati tra loro.

Don't Nod ha svelato di avere attualmente in cantiere sette giochi , di cui quattro non ancora annunciati.

I team di Don't Nod

Banishers: Ghosts of New Eden è stato da poco pubblicato

Don't Nod si è riorganizzata in tre divisioni interne, dedicate a RPG, avventure narrative e gioco d'azione e avventura. Ogni sezione avrà il proprio focus, ma lo studio incoraggerà comunque la "collaborazione e la condivisione di idee".

"Abbiamo il team degli RPG d'azione, [Sophie Filip, dirigente di Don't Nod] ne ha parlato con Vampyr e Banishers. Abbiamo lo studio di Montreal, che è anche molto importante per noi con il team di Life is Strange. E abbiamo anche un'altra filiale a Parigi, che è quella degli action adventure", ha detto il CEO Oskar Guilbert a IGN USA in un'intervista.

"Riteniamo che, anche in risposta a ciò che sta accadendo nell'industria, dobbiamo concentrarci su giochi di livello AA o leggermente superiore, senza necessariamente entrare nel panorama AAA. Così è un po' più facile per noi concentrare i nostri sforzi e i nostri diversi talenti per evitare di trovarci nella situazione di dover prendere decisioni difficili. Quindi, concentrarsi e costruire è il nostro obiettivo principale in questo momento".

