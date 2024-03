Sand Land, un nuovo video di gameplay mostra uno scontro col boss

Nel filmato i personaggi provano dapprima ad affrontare il mostro utilizzando l'hovercraft con cui sono giunti fin lì, per poi passare a un piccolo carro armato in grado di infliggere danni più significativi e incassare al contempo un maggior numero di colpi.

Focus sui veicoli

Come abbiamo potuto vedere negli ultimi trailer di presentazione di Sand Land, il gioco ci metterà a disposizione numerosi veicoli differenti da utilizzare sia per coprire le distanze in maniera più rapida, sia per combattere i nemici che troveremo lungo il cammino.

