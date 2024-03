Dune Awakening non vi farà scegliere la lunghezza del pene, rivela Funcom

Quando creerete il vostro personaggio in Dune Awakening non potrete scegliere la lunghezza del suo pene.

Okay, forse fuori contento potrebbe non essere chiaro quindi facciamo un passo indietro. Dune Awakening è un gioco di sopravvivenza attualmente in sviluppo presso Funcon, nota in quanto autrice di Conan Exile, anch'esso un survival. Nel 2017, quando venne pubblicato, fece parlare di sé perché permetteva non solo di vedere senza problemi i peni dei personaggi, ma anche di determinarne la lunghezza.

Memore di questo dettaglio, PC Gamer ha chiesto a Funcom se lo stesso potrà accadere in Dune Awakening. La risposta è no, per un motivo molto preciso.