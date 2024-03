Spyro 4 è attualmente in sviluppo presso Toys for Bob, per un rumor

Nel video che trovate qui sotto, Canadian Guy Eh spiega come abbia discusso di Spyro 4 con numerose persone, sia sviluppatori che giornalisti , fino alla comparsa dell'articolo di Jez Corden secondo cui Xbox e Toys for Bob stanno collaborando per un nuovo gioco .

Spyro 4 è attualmente in sviluppo presso Toys for Bob : a sostenerlo è lo youtuber Canadian Guy Eh, sulla base di diverse fonti che a quanto pare riferivano le stesse identiche informazioni in merito al progetto.

Un nuovo approccio per Toys for Bob

Come sappiamo, lo scorso febbraio Toys for Bob si è separata da Microsoft, diventando uno studio indipendente, ed è proprio in questa nuova dimensione che il team autore degli ultimi giochi di Crash Bandicoot e Spyro potrebbe dare il meglio.

Canadian Guy Eh ha infatti parlato di come le politiche di Activision abbiano in passato costretto Toys for Bob a dedicarsi a progetti che non sentiva nelle proprie corde, vedi ad esempio Crash Team Rumble, mentre da indipendente l'azienda potrà lavorare esternamente per Microsoft e scegliere dunque la propria strada.