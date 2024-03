Cosa giocherete questo weekend? Ender Magnolia o ancora Dragon's Dogma 2, Rise of the Ronin o Peach?

Le possibilità sono molteplici, soprattutto grazie alle uscite della settimana precedente, che risultano ancora decisamente valide. Non sono mancate novità nemmeno in questi giorni, ma le maggiori sono concentrate ancora nei giorni scorsi, dunque è probabile che questo weekend sia dedicato a quelle.

Siamo arrivato al fine settimana della Pasqua 2024, dunque un piccolo frammento di vacanza proprio quando ce n'era più bisogno, in questo inizio di primavera dopo un periodo probabilmente piuttosto impegnativo per tutti, dunque il momento è propizio e la classica domanda ancora più valida: cosa giocherete questo weekend?

Sempre rimanendo alle novità di questa settimana, anche se non si tratta proprio di un nuovo lancio, l'arrivo di Diablo 4 su Game Pass può rappresentare un altro elemento di grande rilievo in questo fine settimana, perché molti potrebbero trovarsi per la prima volta a contatto con il celebre action RPG di Blizzard con questo rilancio, e questi sono probabilmente destinati ad essere assorbiti dal mondo del gioco nei prossimi giorni.

A guardare i giochi di questa settimana spicca soprattutto Ender Magnolia: Bloom in the Mist , il seguito dell'ottimo Ender Lilies , un metroidvania dall'aspetto quasi fiabesco ma caratterizzato da atmosfere e toni horror alquanto cupi, con un sistema di combattimento che si rende subito grande protagonista del gameplay.

Backlog immediato: Dragon's Dogma 2, Rise of the Ronin e Peach

Dragon's Dogma II è un impegno che durerà nel tempo

Le uscite di maggior rilievo della settimana scorsa, come abbiamo detto, sono ancora comunque molto fresche. Fra queste spicca soprattutto Dragon's Dogma 2, che ha peraltro ricevuto un update importante proprio nella giornata di ieri e che potrebbe fornire ulteriore spinta a rimettersi subito al lavoro nell'open world di Capcom in questi giorni di Pasqua.

D'altra parte, anche Rise of the Ronin è probabilmente ancora tra i lavori in corso di molti utenti PlayStation, dunque è possibile che l'action RPG di Team Ninja ad ambientazione nipponica possa essere rimasto l'elemento principale di attenzione per questi giocatori.

Infine, non possiamo dimenticare anche Princess Peach: Showtime! Considerando che multi possessori di Nintendo Switch potrebbero essersi lanciati di recente in questa nuova avventura di Nintendo tutta improntata sul personaggio femminile principale della serie mariesca, dunque anche su questo fronte c'è probabilmente ancora del lavoro da fare in questo fine settimana.