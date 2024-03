The Sims 5: un presunto video leak mostra il gameplay, tra costruzione e città

Non c'è ovviamente alcuna conferma sulla veridicità del materiale, anche se questo può sembrare verosimile, in linea con una build decisamente preliminare e ancora in fase di pieno sviluppo. A condividere il video in questione è stato un utente su Reddit , dove è possibile vedere un frammento del filmato, con la possibilità che questo venga successivamente rimosso.

Un presunto video leak di The Sims 5 pare essere trapelato in rete, mostrando diversi aspetti del nuovo titolo in sviluppo presso Maxis ed Electronic Arts, in particolare per quanto riguarda il gameplay fra menù, costruzione e città esplorabile.

Un aspetto un po' diverso

Un'immagine ufficiale di Project Rene, ovvero The Sims 5

Chiarito come si tratti di una voce di corridoio assolutamente non confermata, possiamo vedere come il gioco in questione, attualmente identificato come "Project Rene" presso Electronic Arts, abbia forti elementi di contatto con la trazione della serie ma anche diverse novità che cominciano già a intravedersi anche in questa fase ancora molto preliminare.

Lo stesso stile grafico, sebbene ovviamente non sia assolutamente indicativo delle caratteristiche finali del gioco, sembra discostarsi un po' da quello classico della serie, tra interfaccia e caratteristiche degli oggetti e degli scenari.

Le opzioni costruttive sembrano ancora più ampie e profonde in The Sims 5, con la possibilità di personalizzare ogni minimo elemento degli oggetti dello scenario. In questo caso vediamo alcuni esempi di personalizzazione dell'appartamento, che vanno in effetti molto nel dettaglio.

Per il resto, di The Sims 5 è emerso il fatto che potrebbe essere gratis e coesistere con il precedente capitolo, e che il multiplayer potrebbe prendere spunto da Animal Crossing.