Un brevetto Microsoft svela una tecnologia di Pixel Dimming dedicata ai giocatori

Controllo individuale dei pixel

Un'immagine che mostra la disposizione dei pixel

Il brevetto depositato da Microsoft dal titolo "Luminanza dei pixel per i display digitali" mette in campo una nuova tecnologia di pixel dimming indirizzata al gaming.

Questa tecnica dovrebbe permettere di controllare la luminanza dei display digitali che presentano pixel in linea, riducendo il voltaggio in ingresso: il metodo consente di aumentare il risparmio energetico (fattore fondamentale per i dispositivi mobile) e, soprattutto, di migliorare i picchi di luminosità negli ambienti con molta luce.

Come si legge direttamente dal testo del brevetto: "In particolare, tali situazioni possono verificarsi quando il display digitale utilizza una frequenza di aggiornamento variabile. A seconda del tipo di contenuto presentato sul display digitale, può essere auspicabile variare la frequenza di aggiornamento del display. Ad esempio, una frequenza di aggiornamento variabile può essere utilizzata quando il display digitale presenta contenuti visivi di videogiochi che emettono fotogrammi a velocità differenti, a seconda della complessità della scena. Un altro esempio riguarda i dispositivi possono che essere configurati per modificare dinamicamente la frequenza di aggiornamento a favore del risparmio energetico: ad esempio, la frequenza di aggiornamento può essere ridotta quando la batteria del dispositivo si esaurisce o quando il dispositivo entra in modalità "risparmio energetico". In tutti i casi, quando i pixel del dispositivo sono controllati con una modulazione di larghezza di impulso e viene utilizzata una frequenza di aggiornamento variabile, il display digitale può passare da una frequenza di aggiornamento all'altra, causando aumenti o diminuzioni della luminosità dell'immagine.

Di conseguenza, il presente brevetto riguarda le tecniche per controllare i pixel di un display digitale utilizzando la modulazione di larghezza d'impulso in modo da attenuare o ridurre il problema dello sfarfallio descritto in precedenza. Nel primo caso, la mitigazione è ottenuta tramite la media spaziale, in cui metà delle linee di pixel del display digitale (ad esempio, le file dispari) sono alimentate con segnali modulati a larghezza di impulso con fase opposta rispetto all'altra metà delle linee di pixel (ad esempio, le file pari). Pertanto, quando i fotogrammi dell'immagine in cui la frequenza del segnale modulato a larghezza di impulso è un multiplo non intero della frequenza di aggiornamento, la metà delle linee di pixel avrà un'intensità luminosa relativamente maggiore, mentre l'altra metà avrà un'intensità luminosa relativamente minore. Grazie alla media spaziale, il display può offrire una luminanza uniforme per gli spettatori umani".