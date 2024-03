Helldivers 2: le migliori armi, dai Titoli di Guerra agli Stratagemmi

Helldivers 2 offre una grande libertà di personalizzazione del loadout, da bocche da fuoco più e meno convenzionali, alla potenza distruttiva di torrette, bombardamenti aeri, laser orbitali e persino mech da combattimento pilotabili. In questo articolo ci concentreremo sulle armi da fuoco base primarie e secondarie e quelle ausiliarie ottenibili da alcuni Stratagemmi.

Se guardiamo all'arsenale disponibile per diffondere la democrazia controllata, la varietà non manca di certo, ma è innegabile che non tutte le armi sono bilanciate alla perfezione, con alcune che risultano fin troppo forti e altre che lasciano molto a desiderare nonostante il loro potenziale distruttivo. Inoltre, alcune armi di Helldivers 2 si possono ottenere esclusivamente dai Titoli di Guerra, fondamentalmente dei Pass Stagionali senza scadenza acquistabili tramite i Super Crediti. Questi non crescono sugli alberi, a meno che non abbiate intenzione di mettere mano al portafogli, dunque è bene scegliere attentamente quali sbloccare per ottenere le bocche da fuoco più utili alla vostra causa.

Di seguito abbiamo elencato quelle che, a nostro parere, sono le migliori armi di Helldivers 2, da quelle primarie e secondarie a quelle ausiliarie, di cui abbiamo discusso anche nella nostra guida ai migliori Strategemmi di Helldivers 2.