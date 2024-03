GTA 6 potrebbe essere rimandato fino al 2026, Rockstar Games ha problemi per un report

Tutto questo spiega anche perché Rockstar Games ha recentemente annunciato che vuole che tutti gli sviluppatori tornino a lavorare in ufficio , abbandonando il lavoro da remoto che per molti dipendenti è fondamentale. Parte dei motivi dietro questa decisione sono legati al voler assicurare la qualità del gioco e aumentare la sicurezza delle informazioni alle quali gli sviluppatori hanno accesso, ma in parte è anche per rendere più veloce lo sviluppo.

Secondo le fonti della testata, l'obiettivo di Rockstar Games era di pubblicare GTA 6 all'inizio del 2025, almeno inizialmente. Pare però che lo sviluppo non stia proseguendo rapidamente quanto la compagnia sperava e che la data di uscita non sia affatto sicura , con fino a un anno di ritardo.

GTA 6 è previsto per il 2025 ma Rockstar Games teme che il gioco subisca ritardi e debba essere rimandato al 2026 . Questo è quanto afferma Kotaku in un nuovo report.

I possibili periodo di uscita di GTA 6

Kotaku afferma che però per il momento il rimando al 2026 non è una certezza e che Rockstar Games vuole ancora pubblicare GTA 6 nella primavera 2025. Al tempo stesso secondo le fonti non pare un periodo di uscita credibile e l'autunno 2025 sembra più probabile. Il 2026 è per ora un "piano di emergenza" in caso i problemi si accumulino oltre le previsioni.

Infine, viene affermato che il prossimo trailer di GTA 6 non segnalerà alcun tipo di ritardo, anche perché Rockstar Games è pronta a fare cambiamenti anche all'ultimo secondo.