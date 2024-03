God of War Ragnarok: Valhalla, un video diario parla del ritorno ai miti greci

I miti greci hanno fatto il proprio ritorno in God of War Ragnarok: Valhalla, la straordinaria espansione in stile roguelike realizzata da Santa Monica Studio, che ha pubblicato un video diario in cui affronta la questione.

Ricco di riferimenti all'originale God of War 2 e non solo, Valhalla gioca sul piano narrativo con l'idea del soft reboot e con il glorioso passato del franchise, che si manifesta durante l'ultima missione di Kratos in modi che non vogliamo anticiparvi.

Nel video, i co-director dell'espansione, Bruno Velazquez e Mihir Sheth, parlano proprio di questi riferimenti e lo fanno nell'ambito delle celebrazioni per l'anniversario di God of War: il primo capitolo della serie è stato pubblicato il 22 marzo del 2005.