Cyberpunk 2077 non ha fiducia negli Accessi Anticipati, meglio pubblicare un gioco perfetto

Cyberpunk 2077 è un buon gioco ora e le patch hanno eliminato i problemi seri che inficiavano la sua qualità al lancio. Questo non significa che tale periodo sia stato dimenticato e i giocatori si chiedono se non sarebbe stato più onesto pubblicare il gioco in Accesso Anticipato, che sott'intende la presenza di bug e viene acquistato solo da quei giocatori che vogliono vedere il gioco evolversi e aiutare gli sviluppatori nel processo. Anche PC Gamer ha posto questa domanda a Paweł Sasko - quest director - che però non si è trovato d'accordo.

"Forse c'è un modo per i [giochi] AAA di usare l'accesso anticipato", ha detto Sasko, "ma sarei cauto con questo, solo perché c'è una situazione molto specifica con Larian qui", facendo riferimento all'accesso anticipato di Baldur's Gate 3.

Secondo Sasko, il successo dell'accesso anticipato di Baldur's Gate 3 potrebbe derivare anche dall'amore preesistente per la serie Baldur's Gate, i cui giochi sono stati "grandi colossi e progetti importanti nella storia della nostra industria", e alle meccaniche preesistenti dei giochi Divinity: Original Sin.

Tutto ciò ha fatto sì che Larian si trovasse in una posizione unica per il periodo di accesso anticipato di Baldur's Gate 3, secondo Sasko, che ha osservato che Larian è stata "la prima a trovarsi davvero a metà tra il AA e AAA", prima che il lancio completo di Baldur's Gate 3 la catapultasse in un territorio "decisamente AAA".

"Non tutti i giochi ad accesso anticipato hanno successo", ha detto Sasko, facendo notare che Larian è stata "probabilmente la prima ad avere davvero un tale successo con l'accesso anticipato". Non si deve quindi pensare che un simile periodo di pre-lancio possa avere successo per un gioco Cyberpunk. "Penso che potrebbe essere piuttosto difficile per tutti gli altri ottenere lo stesso risultato, in realtà".