Undawn è stato un flop nonostante Will Smith: ha incassato solo lo 0,2% del budget

Avrete visto forse il trailer di Undawn con Will Smith che ricordava decisamente "Io Sono Leggenda" , e magari avete letto anche la nostra recensione di Undawn , tutt'altro che entusiastica nei confronti del mobile game free-to-play per iOS e Android.

A quanto pare Undawn è stato un flop , nonostante la presenza di Will Smith nei materiali promozionali: l'MMO survival prodotto da Tencent ha incassato in otto mesi appena 287.000 dollari, circa lo 0,2% del suo budget da ben 140 milioni.

Assassin's Creed Jade ne pagherà le conseguenze?

Assassin's Creed Jade

Il cambio di approccio annunciato da Tencent potrebbe avere ripercussioni anche su Assassin's Creed Jade, rinviato al 2025 secondo alcuni rumor che riferivano appunto di un ripensamento delle strategie del colosso cinese.

La notizia non è tuttavia ancora stata confermata ufficialmente: scopriremo solo nelle prossime settimane come stanno davvero le cose per il nuovo capitolo mobile della serie Ubisoft.