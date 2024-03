Assassin's Creed Jade potrebbe essere rinviato al 2025 da Tencent, per un rumor

Un eventuale rinvio non sarebbe dunque legato agli aspetti produttivi o alla qualità dell'esperienza, bensì appunto a una differente strategia da parte di Tencent, che ha recentemente riassegnato molti sviluppatori da Jade al party game DreamStar.

Assassin's Creed Jade potrebbe essere stato rinviato al 2025 da Tencent, stando a quanto riportato da alcune fonti vicine all'azienda, che vorrebbe focalizzarsi su produzioni interne per via dei margini più alti.

C'è un problema di margini

Assassin's Creed Jade

Se il rumor riguardante il posticipo di Assassin's Creed Jade dovesse rivelarsi fondato, non sarebbe che l'ennesimo campanello d'allarme di un mercato in crisi, che non riesce a generare margini appropriati a fronte di costi produttivi sempre più alti.

Un aspetto particolarmente presente nei giochi free-to-play per iOS e Android, che si reggono su di un delicato bilanciamento, fin troppo semplice da stravolgere e rendere eccessivamente invasivo.