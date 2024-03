Le classifiche di vendita giapponesi mostrano che PS5 viene schiacciata da Nintendo Switch

Famitsu, famosa testata giapponese, ha svelato i dati di vendita delle copie fisiche dei videogiochi e delle console in Giappone per la settimana passata. Come è tipico, a dominare nella Top 10 software sono i prodotti Nintendo Switch, ma PS5 mantiene una singola posizione. Ecco la classifica (il secondo valore sono le vendite totali ad oggi):

[NSW] Unicorn Overlord - 16,012 / 57,003 [PS5] Final Fantasy VII Rebirth - 11,497 / 298,635 [NSW] Mario Kart 8 Deluxe - 9,031 / 5,748,900 [NSW] Super Mario Bros. Wonder - 8,257 / 1,787,466 [NSW] Mario vs. Donkey Kong - 7,680 / 124,441 [NSW] Fitness Boxing feat. Hatsune Miku: Isshoni Exercise - 7,011 / 21,139 [NSW] Macross: Shooting Insight - 6,961 / Nuovo [NSW] Momotaro Dentetsu World: Chikyuu wa Kibou de Mawatteru - 5,947 / 1,011,957 [NSW] Minecraft - 5,872 / 3,470,376 [NSW] Splatoon 3 - 5,626 / 4,251,794

Come potete vedere, Unicorn Overlord continua a essere primo. In Giappone ci sono stati problemi di scorte e non è chiaro se siano già stati risolti del tutto. Per quanto riguarda PS5, l'unico gioco presente è in seconda posizione, ovvero il recente Final Fantasy VII Rebirth. Il grosso della classifica è poi composto da esclusive Nintendo.