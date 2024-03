Classifica USA, Helldivers 2 primo davanti a Final Fantasy 7 Rebirth a febbraio

Helldivers 2 è stato il gioco più venduto negli Stati Uniti a febbraio, andando a dominare la classifica e tenendosi alle spalle Final Fantasy 7 Rebirth, con Call of Duty: Modern Warfare 3 a chiudere il podio e la sorpresa di Skull and Bones in quarta posizione.

Helldivers 2 Final Fantasy 7 Rebirth Call of Duty: Modern Warfare 3 Skull and Bones Tekken 8 Madden NFL 24 Suicide Squad: Kill the Justice League Final Fantasy 7 Remake & Rebirth Twin Pack Persona 3 Reload Hogwarts Legacy

Il gioco più venduto di febbraio anche in Europa, Helldivers 2 sembra insomma aver conquistato il mondo intero grazie alle sue indubbie qualità, e anche su Steam non vuole saperne di mollare la vetta.

Lo sparatutto di Arrowhead Game Studios comanda per il momento anche la classifica dei giochi più venduti del 2024, in questo caso davanti a Call of Duty: Modern Warfare 3 e Final Fantasy 7 Rebirth, mentre a completare la top 5 ci pensano Suicide Squad: Kill the Justice League e Madden NFL 24.