Super Mario: il cosplay di Toad al femminile di serochanoficial è perfetto

Super Mario è un successo senza fine ma non bisogna dimenticare che al suo fianco ci sono anche tanti personaggi amati allo stesso modo, come le varie principesse, Yoshi, Luigi e anche Toad. Il piccolo amico di Mario è apprezzato anche dal mondo del cosplay che lo ripropone in varie versioni. Un esempio è il cosplay di Toad al femminile realizzato da serochanoficial.

serochanoficial ci propone un cosplay di Toad al femminile, da non confondere con Toadette che è rosa. In questo cosplay, serochanoficial si basa sul costume classico del personaggio, con il suo blu, l'oro e il cappello bianco e rosso. Il risultato finale è ottimo e molto allegro.

Cosa ne pensate del cosplay di Toad al femminile realizzato da serochanoficial?