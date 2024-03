Super Mario: il cosplay di Toad al femminile di shayshitsinthebag è originale e carinissimo

Il mondo di Super Mario è grande e i personaggi in esso contenuti sono veramente molti. Al tempo stesso, però, vi è una certa rigidità nel modo in cui vengono proposti, rimanendo sempre fedeli alle loro caratteristiche fondamentali di generazione in generazione. Il mondo del cosplay però è prima di tutto fondato dall'originalità e ora possiamo ad esempio vedere un cosplay di Toad al femminile realizzato da shayshitsinthebag.

Attenzione, perché parliamo di Toad al femminile, non Toadette (che è rosa). In questo cosplay di shayshitsinthebag Toad assume un aspetto ancora più fungino dell'originale, come una vera amanita muscaria. Anche il trucco della cosplayer mima i puntini bianchi del fungo, fingendo però che siano lentiggini.

shayshitsinthebag ha comunque tenuto fede ai colori tipici di Toad: il bianco, il rosso e il blu. Vi sono molti tocchi di originalità, ovviamente, ma è proprio per questo che il cosplay è di alto livello e ottimamente realizzato.

Cosa ne pensate del cosplay di Toad al femminile realizzato da shayshitsinthebag?