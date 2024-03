Age of Empires 4 supporta ora il cross-play tra PC e Xbox: le ultime novità dell'aggiornamento

Per tutte le micro-correzioni relative alle unità e alle civiltà di Age of Empires 4, potete fare riferimento al sito ufficiale .

Ovviamente il nuovo aggiornamento di Age of Empires 4 ruota anche le mappe , include nuovo eventi, correzioni e bilanciamenti.

Age of Empires 4 è stato aggiornato e l' update 10.0.576 si occupa di introdurre, tra le varie novità, anche il cross-play . Ora, i giocatori PC potranno unirsi a quelli console e viceversa, in tutte le modalità multigiocatore presenti nello strategico.

Age of Empires 4, tra PC e Xbox

Ricordiamo che Age of Empires 4 è stato pubblicato nel 2021 su PC, mentre il pubblico ha dovuto attendere fino al 2023 per avere tra le mani la versione Xbox. Ovviamente il gioco è incluso su Game Pass, quindi chiunque ami gli strategici può subito lanciarsi in una partita su ogni schermo dove è disponibile il servizio.

Nella nostra recensione di Age of Empires 4 abbiamo premiato il gioco con un voto molto alto, spiegandovi come l'RTS rinnovi in modo adeguato la formula originale, offrendo vari contenuti che continuano a essere supportati con vari aggiornamenti stagionali.