Resident Evil 4: il remake supera le 7 milioni di unità vendute

Capcom ha annunciato ufficialmente che Resident Evil 4 remake ha venduto oltre 7 milioni di copie in circa un anno dalla sua pubblicazione.

In totale, la saga ha venduto più di 154 milioni di unità: questi dati sono però calcolati fino al 31 dicembre 2023, quindi è credibile che il numero effettivo sia più alto. Questo risultato è stato raggiunto in 28 anni di attività di Resident Evil.

Capcom spiega, tramite il proprio comunicato ufficiale agli investitori, che ha supportato le vendite di Resident Evil 4 con la pubblicazione del DLC Separate Ways, con la modalità VR gratuita per PS VR2 e con l'arrivo di una Gold Edition a febbraio 2024 (che include il gioco base, Separate Ways e un Extra Pack DLC).

Infine, sottolinea come Resident Evil 4 abbia ricevuto il plauso di critica e pubblico, vincendo anche dei premi come il Premio per l'eccellenza ai Japan Game Awards.