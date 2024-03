Teen Titans: il cosplay di Raven di dragonzcosplayz vuole solo un po' d'amore

I Teen Titans sono uno dei team di eroi della DC preferiti dai fan. Questo gruppo di giovani combattenti è composto da figure grigie, positive ma anche negative, con un passato difficile e spesso dei demoni interiori da dover combattere. Raven - o Corvina se preferite - è tra tutte quella che più letteralmente deve combattere contro i propri demoni. A ricordarci la cosa è questo cosplay di Raven realizzato da dragonzcosplayz.

dragonzcosplayz ci propone Raven con il suo classico costume nero, ma invece di uno scatto fotografico si mostra con un breve video nel quale sfrutta un segmento della serie animata dei Teen Titans. In tale scena Raven ricorda come suo padre la resa un demone, ma nonostante tutto ancora desidera che lui la ami. Starfire risponde che anche lei è alla ricerca dell'amore paterno e chiede all'amica se può essere lei suo padre. Parliamo della serie Teen Titans Go!, che ha uno stile comico e leggero adatto a tutte le età, quindi anche un discorso di questo tipo viene reso più divertente.

In ogni caso, il cosplay di Raven realizzato da dragonzcosplayz è di alta qualità e il video permette di notare ogni dettaglio del costume e del trucco.

Cosa ne pensate del cosplay di Raven realizzato da dragonzcosplayz?