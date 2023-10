Teen Titans: il cosplay di Raven di hoomanph0bia ci incanta con il proprio sguardo

Nel grande mondo DC, i Teen Titan sono alcuni degli eroi preferiti dal pubblico mondiale. Una delle figure più apprezzate è certamente Raven, che oscilla tra bene e male e ispira gli appassionati con la propria lotta interiore. A essere ispirato è anche il mondo del cosplay. Ora, ad esempio, possiamo vedere l'ottimo cosplay di Raven realizzato da hoomanph0bia.

Raven è in grado di incantare i propri nemici con la propria magia nera, ma hoomanph0bia è in grado di superare le nostre difese semplicemente con il proprio sguardo. Il cosplay ha anche un lato dolce, con il gattino che cammina sulla spalla della cosplayer. Non sarà un gatto nero, ma è comunque perfetto per un personaggio come Raven.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Raven realizzato da hoomanph0bia? Il personaggio dei Teen Titan è stato ricreato nel modo migliore?