Teen Titans: il cosplay di Raven di japp_leack si prepara per Halloween ma non suscita paura

I Teen Titans sono una serie amata in molti formati, che siano fumetti, serie animate e serie TV. Tra i vari personaggi apprezzati dai fan vi è l'oscura Raven, sempre dalla parte del bene ma continuamente in lotta con le forze oscure dentro di sé. Quale personaggio migliore di lei per il periodo di Halloween, quindi? Infatti, japp_leack ci permette di dare un rapido sguardo al suo cosplay di Raven.

japp_leack ci propone uno scatto e un brevissimo video del dietro le quinte del set fotografico del cosplay di Raven. Anche se è pensato per Halloween, quanto vediamo in questo momento non sembra affatto spaventoso, ma dovremo vedere il risultato finale più avanti nel corso del mese. Il cosplay è molto classico, con un costume nero, la cintura e una parrucca perfettamente in linea con lo stile di Raven.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Raven realizzato da japp_leack? Il personaggio dei Teen Titans è stato ricreato nel modo migliore, oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?