Meta Reality Labs ha già speso $15 miliardi da inizio 2022: vediamo i commenti degli analisti

Meta ha speso più di 15 miliardi di dollari per il suo metaverso Reality Labs dall'inizio dell'anno scorso, ma finora l'azienda non ha condiviso per cosa, precisamente, sono stati spesi i soldi.

Secondo un report di BusinessInsider, alcuni esperti non apprezzano il modo di agire di Meta. "Il problema è che spendono i soldi, ma la trasparenza con gli investitori è stata un disastro", ha detto Dan Ives, analista tecnologico di Wedbush Securities. "Questa continua a essere una scommessa rischiosa da parte di Zuckerberg e del team perché, per ora, stanno scommettendo soldi sul futuro e nel mentre continuano ad avere difficoltà sul loro core business", ha aggiunto.

Quando Meta ha iniziato a divulgare le informazioni finanziarie su Reality Labs l'anno scorso, la società ha rivelato di aver investito più di 10 miliardi di dollari nell'impresa. Finora, l'azienda ha registrato una perdita di oltre 5 miliardi di dollari per i primi sei mesi del 2022, e alcuni analisti prevedono che le perdite totali di quest'anno eclisseranno quelle dell'anno scorso.

Il controller del visore di Meta

Meta ha rifiutato di commentare il report di BusinessInsider, ma un portavoce dell'azienda ha dichiarato che Meta non divulgherà i dettagli finanziari di Reality Labs.

L'analista Dan Ives ha detto che la quantità di denaro che Meta ha speso finora per il suo metaverso è "preoccupante", soprattutto alla luce degli aggiornamenti forniti questa settimana, tra cui il nuovo Meta Quest Pro da 1.500 dollari, che ha definito "insoddisfacenti".

Mark Zgutowicz, analista di Benchmark, ha dichiarato che, pur non avendone la certezza, stima che almeno il 60% delle perdite di Reality Labs sia dovuto agli enormi costi di ricerca e sviluppo che comporta la costruzione di un mondo completamente nuovo. "Non esisterà un vero metaverso, almeno dal punto di vista della scalabilità, finché non potremo indossare occhiali che non ci facciano sembrare un alieno o qualcosa del genere", ha dichiarato.

Zgutowicz ha comunque sottolineato che Meta ha delle ragioni legittime per cercare di costruire tutto da sola. "È difficile per loro andare ad acquisire altre aziende di software, perché sono così vincolati dagli oneri normativi che devono rimanere all'interno della loro azienda e costruire qualcosa in modo organico", ha detto.

"La trasparenza potrebbe essere migliorata, dando più informazioni sul come e sul quando si prevede di ottenere un ritorno su questa spesa", ha aggiunto Zgutowicz. BusinessInsider precisa comunque che Meta non è l'unica azienda che si è rifiutata di elencare alcune perdite: è prassi nelle aziende americane seguire questa linea.

BusinessInsider propone anche un punto di vista differente. Ivan Feinseth, analista tecnologico presso Tigress Financial Partners, ha infatti dichiarato di credere nella visione a lungo termine di Mark Zuckerberg e nella promessa del metaverso. "Quando Facebook ha acquistato Instagram per la prima volta, la gente rideva di lui e diceva che era pazzo. Dicevano: 'Questo tizio sta per buttare via tutti questi soldi', e invece Instagram si è rivelata una delle migliori acquisizioni di sempre. Non [solo] per Facebook, ma in assoluto, nel mondo delle acquisizioni".