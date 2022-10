Microsoft: gli Adaptive Accessories PC per persone con disabilità hanno una data d'uscita

Microsoft ha annunciato la data d'uscita degli Adattive Accessories, ovvero la serie di accessori dedicata alle persone con disabilità e utilizzabili in vari modi collegati al PC: saranno disponibili dal 25 ottobre 2022.

Gli Adaptive Accessories erano già stati presentati lo scorso maggio ma sono ora pronti per il lancio sul mercato, progettati per cercare di ovviare ad alcune delle difficoltà più comuni che impediscono ai soggetti interessati di utilizzare al meglio il PC, andando a sopperire all'impossibilità di usare tastiera e mouse tradizionali.

Il sistema wireless include tasti programmabili, un mouse studiato per diverse tipologie di utilizzo e con input modificabili e il Microsoft Adaptive Hub che connette fino a quattro tasti e altri tre dispositivi che possono essere tutti disposti, impostati e programmati secondo diverse esigenze.

Attraverso la diversa combinazione di questi elementi, che in generale consentono un approccio più semplice al tocco e al movimento attraverso levette, tasti e altro, si possono creare numerose possibilità di interazione diverse.

Microsoft Adaptive Accessories

La forza di questo sistema, oltre alla costruzione specifica degli strumenti per venire incontro ai problemi di mobilità di coordinazione, sta proprio nella modulari del tutto, che consente un'ampia personalizzazione.

Un altro aspetto positivo di questa iniziativa è che i vari dispositivi a corredo non devono necessariamente essere acquistati da Microsoft: gli accessori possono essere costruiti attraverso una stampante 3D in modo da poter essere progettati secondo le esigenze più specifiche, e poi collegati comunque al Microsoft Adaptive Hub che li riconosce.

L'iniziativa rientra in una maggiore attenzione dimostrata da Microsoft per quanto riguarda questo argomento, emersa in precedenza anche in ambito videoludico con il lancio dell'Xbox Adaptive Controller.