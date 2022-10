Pokémon Scarlatto e Violetto: trailer presenta Bellibolt, il Pokémon compagno di Kissara

Nintendo Italia e The Pokémon Company hanno pubblicato un nuovo trailer dedicato a Pokémon Scarlatto e Violetto, che presenta Bellibolt, una nuovo Pokémon che sarà anche il Pokémon Compagno di Kissara. Potete vedere il video qui sopra.

Tramite la descrizione ufficiale italiana del trailer di Pokémon Scarlatto e Violetto, possiamo leggere che "Bellibolt allunga e comprime il proprio corpo per generare elettricità nell'organo che sembra un ombelico. Questa elettricità viene poi scaricata dai bulbi ai lati della sua testa che ricordano due occhi."

Bellibolt è descritto come il Pokémon Amperana. Kissara, invece è nota anche come "la streamer elettrica e ha raggiunto il successo conducendo il popolare programma Maki6 TV. Fa spesso anche live sul suo lavoro come Capopalestra!"

Il trailer ci mostra Kissara che presenta il proprio live stream, ricordando ai propri follower di voler fare un picnic e di aver acquistato gli ingredienti per fare un sandwich (si tratta di una componente di gioco). Poi, ci presenta Bellibolt, il suo Pokémon compagno.

Il video non presenta alcun sezione di gamepaly di Bellibolt, ma solo una presentazione cinematografica con doppiaggio giapponese.