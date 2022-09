Teen Titans: il cosplay di Raven di adami_langley si gode il sole in costume da bagno

I Teen Titans sono uno dei molti gruppi di supereroi della DC, ma è per certo uno dei più amati. Tra serie animate, fumetti e show televisivi, il gruppo è apparso in vari formati e anche nel mondo del cosplay i personaggi vengono ricreati in varie modalità. Ad esempio, adami_langley ci propone un cosplay di Raven, n versione adulta ed estiva, precisamente in costume da bagno.

Raven è un personaggio oscuro e vederla in costume da bagno non è comune. adami_langley ha però curato il look estivo dell'eroina dei Teen Titans e ha scelto un costume nero, senza dimenticare la cintura con pietre rosse. Anche la parrucca e il trucco sono perfettamente in linea con il personaggio.

Se siete fan del personaggio, allora non dovreste perdervi il cosplay di Raven di missbrisolo evoca il nostro lato oscuro. Come non citare poi il cosplay di Raven di missbrisolo si mostra in ogni dettaglio. Ecco anche il cosplay di Raven di rinnegoddess vi farà levitare da terra. Chiudiamo con il cosplay di Raven di missbrisolo tira fuori il vostro lato oscuro.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Raven realizzato da adami_langley? Il personaggio dei Teen Titans è stato ricreato nel modo migliore, oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?