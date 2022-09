Microsoft: annunciato un evento di presentazione su Surface per ottobre

Microsoft ha annunciato in via ufficiale un nuovo evento di presentazione dedicato ai Surface, i prodotti hardware della casa di Redmond che si posizionano in vari settori dei laptop, dai 2-in-1 alle soluzioni più classiche.

La presentazione dei nuovi Surface è fissata per il 12 ottobre 2022 alle ore 16:00 italiane. Non ci sono ancora informazioni ufficiali sui contenuti dell'evento, ma qualcosa è praticamente dato per certo per la presentazione della nuova linea di Surface in arrivo tra 2022 e 2023.

Tra i modelli quasi sicuri c'è il Surface Pro 9, il Surface Laptop 5 e un nuovo dispositivo 2-in-1, in attesa di sapere in via ufficiale di cosa si tratterà.

Microsoft Surface Pro X

All'interno di questi si troverà probabilmente hardware con CPU Intel di dodicesima generazione, probabilmente Intel Core i5-1235U per il modello entry level e Core i7-1255U per i modelli di fascia più alta.

Surface Pro 9 potrebbe avere anche una configurazione basata su architettura ARM, forse con Snapdragon 8cx Gen 3 di Qualcomm, in base a quanto riferito da WinFuture, che tuttavia non rappresenta certamente una fonte ufficiale, oltre al supporto per 5G.

Il Surface Laptop 5 non ha ancora certezze, ma è probabile che possa offrire le configurazioni differenziate tra Intel e AMD come nella versione precedente, tuttavia restiamo in attesa di ulteriori informazioni. L'appuntamento con la presentazione dei Microsoft Surface è dunque fissata per il 12 ottobre 2022.