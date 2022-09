FIFA 23: Web App disponibile, link per il download e dettagli

Come da programma, Electronic Arts ha reso disponibile oggi, 21 settembre 2022, la nuova Web App ufficiale di FIFA 23 in accesso anticipato, con la quale sarà possibile accedere a diversi elementi del gioco direttamente da browser internet.

Potette effettuare il download della Web App di FIFA 23 a questo indirizzo con un qualsiasi browser internet.

Qui sta la principale differenza tra la Web App in questione - che appunto è un'app incentrata sull'uso via web - e la classica Companion App: la prima funziona attraverso browser internet, la seconda è un'app classica per iOS e Android e sarà messa a disposizione il 22 settembre 2022.

La Web App è uno strumento decisamente comodo e importante per i grandi appassionati della serie, perché consente di gestire il club direttamente da internet e accedere al mercato, dunque eventualmente controllare le valutazioni ed effettuare la compravendita di giocatori.

Dalla Web App è inoltre possibile preparare la formazione e modificarla, utilizzare consumabili, riscattare premi e altro. È anche possibile modificare e gestire lo stadio e prendere parte alle Sfide Creazioni Rosa, consentendo insomma un controllo esteso su vari aspetti che esulano dal match vero e proprio.

Al momento si tratta di un accesso anticipato alla Web App di FIFA 23, disponibile per coloro che hanno effettuato almeno un login a FIFA 22 prima del primo agosto 2022. Dal 17 ottobre in poi, potranno invece accedere alla Web App tutti coloro che hanno effettuato almeno un accesso a FUT attraverso FIFA 23.

Per il resto, oggi abbiamo visto il trailer di Ted Lasso e l'AFC Richmond nel gioco e ricordiamo i rating dei giovani talenti e gemme nascoste della modalità Carriera.