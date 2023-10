Splinter Cell Remake, lo sviluppo accelera? Ubisoft Toronto cerca personale

Va anche detto che le proposte di lavoro significano al tempo stesso che Splinter Cell Remake è ben lontano dal completamento , quindi ci vorrà un po' di tempo per l'uscita e, probabilmente, un po' di tempo anche solo per un nuovo annuncio. Ubisoft oramai ci ha abituati a farci attendere molto tra l'annuncio e la pubblicazione dei propri giochi, basti pensare a Skull & Bones e Beyond Good & Evil 2.

Parliamo di 12 diverse posizioni all'interno di Ubisoft Toronto legate a Splinter Cell Remake. Parliamo di animatori di gameplay, designer narrativi, artisti delle texture, direttori tecnici per il lato artistico e non solo.

Splinter Cell Remake, cosa sappiamo?

Come detto, non sappiamo molto di ufficiale riguardo a Splinter Cell Remake, ma qualche informazione è comunque emersa tramite le dichiarazioni degli sviluppatori. È ad esempio stato confermato che non sarà una trasposizione uno a uno del gioco originale, ma sarà "riscritto e aggiornato" per i "giocatori moderni". Sappiamo anche che potrà essere completato senza una singola uccisione e quindi sarà pensato per essere giocato completamente come gioco stealth, se uno lo desidera.

Speriamo di poter scoprire di più tra non troppo tempo.