Rise of the Ronin: un video mostra le possibilità esplorative del rampino

Rise of the Ronin sarà disponibile dal 22 marzo su PS5. Ci aspetta un gioco a mondo aperto, con varie possibilità di esplorazione grazie all'uso di diversi strumenti. Uno di questi è il rampino, che permette di lanciarsi verso certi punti predefiniti dal level design.

Parlando proprio del rampino, PlayStatino ha condiviso un video che mostra brevemente le possibilità d'azione del rampino durante le fasi di esplorazione. Nell'esempio qui presentato, vediamo che il protagonista ha modo di lanciarsi più volte attorno a un torre, così da salire verso l'alto e ottenere un punto di vantaggio.

PlayStation afferma che il mondo di gioco aperto di Rise of the Ronin premierà i curiosi, quindi probabilmente dovremo fare attenzione alle possibilità di esplorazione con il rampino per trovare luoghi altrimenti irraggiungibili. Ricordiamo poi che ci sarà anche un deltaplano che permette di planare e raggiungere certe aree dall'alto.

Inoltre, il rampino può essere usato in combattimento per attirare i nemici o per avvinarci a loro rapidamente. Può poi essere sfruttato per lanciare contro gli avversari dei barili esplosivi e altri oggetti offensivi presenti negli ambienti.